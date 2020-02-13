Февральское обновление Adobe Lightroom Classic

2020-02-13

Мы уже привыкли к тому, что примерно раз в два месяца Adobe обновляет свои приложения для работы с цифровым контентом – Lightroom Classic и Camera RAW, которые работают на одном движке и обновляются, как правило, одновременно, исключая обновления, касающиеся тонкостей интерфейса той или иной программы. Иногда обновления радуют пользователей долгожданными нововведениями, которые коренным образом влияют на работу в программе, например, из недавних обновлений это была возможность экспорта сразу в несколько форматов. Иногда обновления носят косметический характер, и, по сути, в программе появляется поддержка новых камер и объективов. Что же нам приготовила Adobe в феврале 2020 года в обновлении Lightroom Classic под номером 9.2?

Улучшенная работа с установками для RAW по умолчанию

Процесс редактирования изображений RAW стал проще благодаря контролю над установками программы по умолчанию. Ранее, до версии 9.2, все импортированные изображения RAW использовали по умолчанию пресет Adobe Color. Теперь можно легко настроить параметры обработки по умолчанию в меню Preferences → Presets для использования либо Adobe Color, либо настроек камеры, либо предустановок по выбору пользователя. Значения по умолчанию могут применяться либо универсально (Master), либо гибко настраиваться в зависимости от модели или даже серийного номера камеры. Если конкретное значение по умолчанию не указано, будет использовано универсальное Master.

Adobe Default – используются настройки Adobe по умолчанию,

– используются настройки Adobe по умолчанию, Настройки камеры – используются настройки или профиль камеры, которые записаны в снятом кадре,

– используются настройки или профиль камеры, которые записаны в снятом кадре, Пресеты – используются пресеты Adobe или пользовательские пресеты на выбор.

Можно изменить настройки:

Master – применяются установки по умолчанию для всех RAW,

– применяются установки по умолчанию для всех RAW, Camera – применяется по умолчанию в зависимости от конкретной модели камеры.

Галочка “Показать серийный номер” позволит выбрать различные настройки для нескольких камер одной и той же модели в зависимости от серийного номера, что будет удобно при работе с несколькими камерами или при работе в команде.

Настройки RAW по умолчанию сделанные в Lightroom предыдущих версий (до версии 9.2), не будут автоматически перенесены при обновлении до Lightroom Classic 9.2. Импортированные ранее изображения это не затронет, однако все настройки по умолчанию будут сброшены в состояние Adobe Color. Adobe рекомендует создать новые настройки по умолчанию сразу же после обновления до Lightroom Classic 9.2.

Поддержка файлов PSB

Теперь в Lightroom Classic можно импортировать, просматривать и редактировать файлы большого размера и разрешения (.psb). Многие фотографы-пейзажисты сшивают панорамы в Photoshop, получая файлы объёмом в несколько гигабайт, после чего экспортируют их в виде файлов PSB, чтобы сохранить высокое качество и разрешение.

В новой версии Lightroom будет удобнее редактировать или просто просматривать сшитые файлы панорам наряду с остальными файлами коллекции. Однако здесь действует ограничение по объёму и размеру файла, как, впрочем, и к любым файлам в Lightroom Classic – максимальные размеры составляют 65000 пикселей по длинной стороне или разрешение 512 МП.

Улучшение производительности программы

Ускоренное редактирование на GPU

Добавлена поддержка ускорения с помощью графического процессора для коррекций искажений объектива и редактирования с помощью трансформаций.

Расширенные возможности eGPU

Инструмент Enhance Details для более быстрой обработки теперь использует внешние графические процессоры на macOS 10.15 (Catalina).

Выбор второго дисплея

Можно выбрать монитор, который будет использоваться в качестве дополнительного при работе в программе. Эта функция будет актуальна для тех, кто использует три или более мониторов. Теперь на назначенном мониторе будет автоматически открываться второе окно программы, которое может иметь оптимальное разрешение, калибровку цвета и т.д.

Улучшения автосинхронизации

Теперь с первого взгляда можно понять, включена ли автосинхронизация и какие применяются пакетные изменения. Теперь появляются крупные текстовые сообщения, а кнопка Auto Sync стала более заметна, что должно помочь исключить непреднамеренное пакетное редактирование, которое в ряде случаев может выйти боком и затереть сделанные ранее изменения. Уведомления могут быть отключены в настройках.

Поддержка Photoshop Elements 2020

Теперь можно импортировать каталог Photoshop Elements 2020 в Lightroom Classic.

FAQ по синхронизации

Adobe создали документ «Часто задаваемые вопросы», в котором подробно рассказано про синхронизацию с облаком из программы Lightroom Classic, чтобы фотографы в полной мере осознали, как синхронизация позволяет постичь дзен редактировать и обмениваться фотографиями с компьютера или любого мобильного устройства. Ссылку на документ можно найти под статусом синхронизации.

Также вместе с обновлением Adobe Lightroom Classic были обновлены Lightroom для Mac, Windows, Android, iOS, iPadOS, и ChromeOS.